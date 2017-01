Israel kürzt aus Protest gegen Resolution UNO- Beiträge

Schlagzeilen 07.01.2017, 04:49

Aus Protest gegen die UNO-Resolution gegen den Siedlungsbau in besetzten Palästinensergebieten will Israel seinen jährlichen Beitrag an die Vereinten Nationen reduzieren. Die Zahlungen an UNO-Gremien, die "anti-israelisch" seien, würden um sechs Millionen Dollar gekürzt, teilte die israelische Vertretung bei den Vereinten Nationen am Freitag mit.