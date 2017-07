Israel entfernt Sicherheits- Installationen am Tempelberg

Nach den heftigen Protesten gegen Kontrollen am Tempelberg in Jerusalem haben die israelischen Behörden weitere Sicherheits-Installationen entfernt. Kürzlich errichtete Absperrgitter und Gerüste, an denen Überwachungskameras angebracht waren, wurden abgebaut, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP in der Nacht zum Donnerstag berichtete. Zuvor waren bereits Metalldetektoren entfernt worden.