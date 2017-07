IS in Mosul auf schmalen Streifen am Tigris zurückgedrängt

Schlagzeilen 07.07.2017, 02:25

Die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) ist Militärangaben zufolge in ihrer einstigen Hochburg Mosul auf ein kleines Gebiet am Fluss Tigris zurückgedrängt worden. Dort versuchten einige hundert Kämpfer verzweifelt, die angreifenden irakischen Einheiten abzuwehren, teilte ein hochrangiger Militärvertreter am Donnerstag mit.