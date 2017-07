"Hürriyet": Istanbuler Gericht ordnet U- Haft für Filmregisseur an

Ein türkisches Gericht hat laut einem Zeitungsbericht Untersuchungshaft für einen prominenten Regisseur angeordnet, der einen Spielfilm über den gescheiterten Putschversuch vor einem Jahr gedreht hat. Dem in der Vorwoche in Istanbul festgenommenen Filmemacher Ali Avci werde die "Leitung einer bewaffneten Terrorgruppe" zur Last gelegt, berichtete die Zeitung "Hürriyet" am Mittwoch.