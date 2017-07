Hamburger Polizei setzte Wasserwerfer gegen G- 20- Gegner ein

Die Hamburger Polizei ist am Dienstagabend zu mehreren Einsätzen gegen Gegner des G-20-Gipfels ausgerückt. Im Stadtteil St. Pauli sei eine Straßenblockade aufgelöst worden, sagte ein Polizeisprecher. Am Neuen Pferdemarkt hatten sich demnach mehrere hundert Demonstranten versammelt. Die Beamten rückten mit Wasserwerfern an, um die Aktion zu beenden.