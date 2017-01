Hamburger Elbphilharmonie wird eröffnet

Mit einem großen Galakonzert wird am Mittwochabend in Hamburg die Elbphilharmonie eröffnet. Nach Jahren der Streitigkeiten um Bauverzögerungen und Budgetüberschreitungen erhält die Hansestadt damit offiziell ihr neues Wahrzeichen. Der von den Schweizer Stararchitekten Herzog & De Meuron gestaltete Bau an der Spitze der Hafencity soll zu den besten Konzertsälen der Welt gehören.