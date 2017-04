Hai tötete junge Surferin vor den Augen ihrer Eltern

Schlagzeilen 18.04.2017, 05:23

Eine 17-jährige Surferin ist am Montag vor den Augen ihrer Eltern in Australien von einem Hai attackiert und getötet worden. Die Jugendliche war mit ihrem Vater vor der Küste von Esperance in Westaustralien surfen, als ein Raubfisch sie unter Wasser zog und ihr ein Bein abbiss. Das schwer verletzte Mädchen starb später im Krankenhaus.