Gülen bestreitet Fluchtpläne zur Umgehung von Auslieferung

12.07.2017

Der in den USA lebende muslimische Prediger Fethullah Gülen würde nach eigenen Worten eine Auslieferung in die Türkei akzeptieren. "Wenn die Vereinigten Staaten es für richtig halten mich auszuliefern, würde ich gehen", sagte der 79-Jährige in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.