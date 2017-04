Parteichefin Eva Glawischnig will die Gründe für den Ausschluss der Jungen Grünen nochmals darlegen. Geklärt werden soll auch die weitere Zusammenarbeit mit den Jugendorganisationen in den Ländern. Der Streit zwischen der Bundespartei und den Jungen Grünen hatte sich an der Kandidatur verschiedener grüner Listen bei den Wahlen zur Österreichischen Hochschülerschaft entzündet.

21.04.2017, 03:30 AG