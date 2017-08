Große Suchaktion nach Schwimmer am Klopeiner See

Schlagzeilen 06.08.2017, 22:11

Ein ausdauernder Schwimmer und seine besorgte Ehefrau haben am Sonntag eine große Suchaktion am Klopeiner See (Bezirk Völkermarkt) ausgelöst, an dem acht Boote, 23 Taucher und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren. Die Frau hatte um 13.15 Uhr Alarm geschlagen, drei Stunden nachdem der 54-Jährige zum Schwimmen gegangen war, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.