Großbritannien: Labour holt in Umfrage vor Neuwahlen auf

Knapp sechs Wochen vor der Neuwahl in Großbritannien kann die oppositionelle Labour Party einer Umfrage zufolge Zugewinne verbuchen. Einer am Sonntag veröffentlichten Erhebung des Instituts Yougov zufolge kommen die konservativen Tories von Regierungschefin Theresa May auf 44 Prozent der Stimmen, nach 48 Prozent in der Vorwoche. Labour kann sich hingegen von 25 auf 31 Prozent steigern.