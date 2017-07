Großbrand in Moskauer Einkaufszentrum - 14 Verletzte

Schlagzeilen 11.07.2017, 00:26

Bei einem Großbrand in einem Moskauer Einkaufszentrum sind am Montag 14 Menschen verletzt worden. Vier von ihnen schwebten in Lebensgefahr, wie Vize-Bürgermeister Piotr Biriukow der Nachrichtenagentur Interfax sagte. Mehrere tausend Besucher des Rio-Einkaufszentrums im Nordosten der russischen Hauptstadt mussten in Sicherheit gebracht werden.