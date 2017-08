Griechenland: Kritik an Lage unbegleiteter Flüchtlingskinder

"Synigoros tou politi" führte in Nordgriechenland eine Feldstudie in Polizeistationen und Aufnahmezentren durch. Die dabei entsandte Beobachtermission wurde unter anderem auch vom Kinderhilfswerk UNICEF unterstützt. Laut UNICEF sind Kinder und Minderjährige in Hellas ganz besonders von Armut bedroht. Laut einem Bericht der UNO- Organisation ist die Armutsgefahr für Buben und Mädchen in dem südeuropäischen Land in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Momentan würden 500.000 Kinder in Griechenland in Armut leben, hieß es.

Allerdings gab es trotz der kritischen Lage zuletzt auch positive Entwicklungen zu beobachten. Das "European Programme for Integration and Migration" (EPIM), eine Initiative von derzeit 14 Stiftungen und 11 assoziierten Organisationen versucht mittels einer "Aktion der provisorischen Gastfreundschaft" im Rahmen des Projekts "Fostering Alternatives to Detention for Children" unbegleitete Kinder in Griechenland zunehmend in ein Pflegeelternprogramm einzugliedern.

Die griechische Fluggesellschaft Aegean Airlines kümmert sich insbesondere um Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren, die aufgrund besonderer Umstände nicht in Begleitung ihrer Eltern reisen. Ziel sei es, ihnen eine sichere Reise zu ermöglichen. Alleinreisende Kinder steigen daher zuerst in das Flugzeug ein und stehen bis zur Übergabe an eine dazu ermächtigte Person am Ankunftsflughafen unter besonderer Aufsicht des Bodenpersonals. Die Kosten für das Angebot von Aegean Airlines für alleinreisende Kinder betragen von zehn Euro bei Inlandsflügen bis zu 80 Euro bei internationalen Verbindungen.