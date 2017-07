Geglückter "Carmen" Auftakt trotz Dauerregens in Bregenz

In einem Grundsetting aus zwei überdimensionalen Frauenhänden, zwischen denen ein Kartenblatt hin- und herwirbelt, erschaffen die beiden Künstlern ein wahres Bildfeuerwerk aus Projektionen und Farben. Zugleich gelingt dem 44- jährigen Holten das Kunststück, das altbekannte spanische Liebesmorddrama streckenweise als psychologisches Kammerspiel zu inszenieren.

Hier sind nicht zuletzt mit Gaelle Arquez als Carmen und Daniel Johansson als Jose die beiden Sänger der Hauptpartien mitverantwortlich. Die Französin Arquez darf sowohl stimmlich wie darstellerisch als echter Glücksfall für Bregenz gewertet werden, während der Schwede Johansson seinem leidend- aggressiven Jose die nötige Zerrissenheit verleiht. Einzig Scott Hendricks liefert als Toreador Escamillo eine nahezu peinliche Leistung ab.

Mögliche Interessenten haben es bei den heurigen Festspiele nun dennoch schwer. Die künftigen 27 "Carmens" in Bregenz sind beinahe so etwas wie geschlossene Veranstaltungen: Alle weiteren Termine sind bereits ebenso wie die drei Hausopernaufführungen von Rossinis "Moses in Ägypten" ausverkauft.