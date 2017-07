G- 20: Eskalation bei Demonstrationen in Hamburg

Der S- Bahn- Verkehr im Hamburger Innenstadtbereich wurde nach Angaben der Bundespolizei bis auf Weiteres eingestellt. Die Polizei ging in einem Tweet davon aus, dass Randalierer schwere Straftaten gegen Einsatzkräfte vorbereiten. "Die Situation ist sehr ernst", hieß es.

Bei den Protesten war es zu massiven Gewaltexzessen gekommen. Unweit des linksautonomen Kulturzentrums Rote Flora plünderten Randalierer einen Drogeriemarkt und einen Lebensmittelladen. Auf der Straße brannten Feuer, teils meterhoch. Dichter Rauch stieg auf. Steine flogen.

In der Umgebung der Roten Flora war nach Einschätzung von Andreas Blechschmidt, einem der Sprecher der Anmelder der Demo "Welcome to Hell", am späten Freitagabend eine "komplett polizeifreie Zone."Es brennen auf dem Schulterblatt drei Barrikaden, wie er weiter sagte. Es gebe viel Glasbruch. "Ungefähr 2.000 Leute sind auf der Straße."

Im Zuge der Krawalle nahm die Polizei zwei weitere Personen in Gewahrsam. Am späten Freitagabend lag die Zahl der Festnahmen den Angaben zufolge damit bei 83, 19 Personen seien in Gewahrsam genommen worden.

Am Freitag war die Lage rund um den G- 20- Gipfel weiter eskaliert. Hunderte Demonstranten versuchten, den Ablauf des Gipfels durch Blockaden, Protest- und auch Gewaltaktionen zu stören. An verschiedenen Stellen der Stadt gingen Autos in Flammen auf, zudem gab es Angriffe auf die Exekutive. Die Polizei sprach von bisher 196 verletzten Beamten. Schwerverletzte seien keine darunter.

Tausende G- 20- Gegner versuchten, zur abgesperrten Elbphilharmonie in Hamburg vorzudringen, wo sich am Abend die G- 20- Gipfelteilnehmer zu einem Konzert treffen wollten. In der Umgebung der Landungsbrücken, etwa 1,7 Kilometer Fußweg von der Elbphilharmonie entfernt, kam es zu Straßenschlachten. Die Polizei sprach von etwa 6.000 Demonstranten.

Die Polizei setzte wieder Wasserwerfer ein, um die Ausschreitungen an den Landesbrücken unter Kontrolle zu bringen. Flaschen und Steine flogen aus Demonstrantengruppen auf Beamte. Die Polizei meldete auch "massiven Bewurf mit Gegenständen" in der Umgebung.

Auf dem Wasser fuhren Greenpeace- Aktivisten mit Schnellbooten auf die Elbphilharmonie zu. Etwa 15 Boote näherten sich der Sperre auf der Elbe mit hoher Geschwindigkeit. Mehrere Aktivisten sprangen rund 200 Meter vor der Elbphilharmonie ins Wasser. Dort wurden sie von der Wasserpolizei aus der Elbe geholt.

Das erste G- 20- Gipfeltreffen in Deutschland wird von etwa 19.000 Polizisten geschützt. Seit 6.00 Uhr bis Samstagnachmittag 17.00 Uhr gilt in Teilen der Innenstadt ein Versammlungsverbot. Dann etwa endet das G- 20- Treffen.

Die gewaltbereiten G- 20- Gegner griffen an zahlreichen verschiedenen Orten und auf verschiedene Ziele an. So seien Reifen eines Autos der kanadischen Delegation zerstochen worden. In Hamburg- Horn seien die Fensterscheiben der Polizeiwache eingeworfen worden, ebenso die Scheiben des Konsulats der Mongolei. Ein Polizeihubschrauber sei mit einer Leuchtrakete angegriffen worden, das Geschoß habe den Hubschrauber nur knapp verfehlt.

Nach Polizeiinformationen gab es in der Innenstadt Blockaden mehrerer Straßenkreuzungen. Die Demonstranten wurden aufgefordert, sich friedlich zu entfernen. In der Nähe des Hamburger Michels kesselte die Polizei eine Gruppe von rund 200 Demonstranten ein, die zur Gruppe "Block G- 20 - Colour the red zone" gehören. Deren Ziel ist es, Zufahrtstraßen zum Gipfel zu blockieren und in die Sicherheitszone zu kommen. Die Gruppierung kündigte einen "massenhaften, öffentlich angekündigten Regelübertritt" an: "Unsere Aktionen sind ein gerechtfertigtes Mittel des massenhaften widerständigen Ungehorsams."

Bei einem Zwischenfall im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld sind nach Angaben der Feuerwehr elf Demonstranten schwer verletzt worden. Sie seien "in Folge einer Konfrontation mit Einsatzkräften" über eine mit einem Absperrgitter versehene Mauer geklettert und dabei abgestürzt, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Das Absperrgitter sei unter der Last der Menschen gebrochen.

Bei dem Absturz aus etwa vier Metern Höhe hätten sich die Betroffenen teils erhebliche Verletzungen zugezogen. 14 Menschen seien mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Elf Patienten stuften die Rettungskräfte als schwer- und drei als leichtverletzt ein.

Die Hamburger Polizei rüstet in der Zwischenzeit auf. Es seien aus anderen Bundesländern weitere Hundertschaften auf dem Weg in die Hansestadt, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote am Freitag. Hamburgs Polizeipräsident Ralf Meyer schätzt, dass dann rund 21.000 Polizisten in der Hansestadt das Treffen der großen Wirtschaftsmächte in den Hamburger Messehallen schützen.

Den Einsatz bei der "Welcome to Hell"- Demonstration hat Meyer verteidigt. Er sei sich "absolut sicher", dass der Einsatz verhältnismäßig gewesen sei, sagte er am Freitagnachmittag. Zum weiteren Verlauf der Demonstrationen sagte Innensenator Grote: "Wir müssen mit allem rechnen, wir rechnen auch mit allem."

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel verurteilte die gewaltsamen Proteste gegen den G- 20- Gipfel in Hamburg ebenfalls. Sie habe jedes Verständnis für friedliche Proteste, sagte Merkel am Freitag in Hamburg. "Aber gewalttätige Demonstrationen bringen Menschenleben in Gefahr." Sie seien daher "nicht zu akzeptieren". Merkel dankte den Einsatzkräften für ihren Einsatz. Diese hätten ihren "gesamten Rückhalt" für ihren sehr harten Dienst.