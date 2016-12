Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt

Ein Fußgänger ist in Niedernsill in Salzburg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei Salzburg am Mittwochabend in einer Presseaussendung mit. Der tödliche Verkehrsunfall ereignete sich demnach am Mittwoch um 19:55 Uhr auf der B 168 in Niedernsill.