Fußball- Frauen- EM: Österreich als Gruppensieger im Viertelfinale

Schlagzeilen 26.07.2017, 22:37

Österreichs Fußball-Frauen haben bei der EM in den Niederlanden Historisches geleistet. Die Österreicherinnen zogen bei ihrer EM-Premiere als Gruppensiegerinnen ins Viertelfinale ein. Zum Abschluss der Gruppenphase besiegte die ÖFB-Auswahl am Mittwoch in Rotterdam Island souverän mit 3:0 (2:0) und ist im Turnierverlauf weiter ungeschlagen.