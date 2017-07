Fußball- Frauen- EM: Deutschland gegen Dänemark wegen Wetters abgesagt

29.07.2017, 21:58

Das Fußball-Frauen-EM-Viertelfinale zwischen Titelverteidiger Deutschland und Dänemark musste am Samstag in Rotterdam abgesagt werden. Der Platz im Sparta Stadion war aufgrund starken Regens nicht bespielbar. Zahlreiche Volunteers versuchten zwar mit viel Einsatz, das Wasser vom Platz zu schieben sowie den Boden mittels Gabeln aufzulockern. Die Bemühungen waren am Ende aber umsonst.