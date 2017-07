Fußball: Austria erreichte in EL- Quali nur Heim- 0:0 gegen Limassol

Österreichs Fußball-Vizemeister Austria Wien ist am Donnerstagabend im Heimspiel der dritten Quali-Runde zur Fußball-Europa-League nicht über ein 0:0 gegen AEK Limassol hinausgekommen. Das Rückspiel findet bereits am kommenden Mittwoch (18.00 MESZ/live ORF eins) in Larnaka statt. Der Sieger dieser Partie steht im Play-off, für den Verlierer ist die Europacup-Saison zu Ende.