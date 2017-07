Fußball: Altach hielt mit 1: 1- Remis in Gent EL- Chance am Leben

Der SCR Altach hat im Hinspiel der dritten Runde in der Qualifikation zur Fußball-Europa-League auswärts bei KAA Gent ein 1:1-Remis erkämpft. Den Vorarlbergern gelang gegen den dritten der abgelaufenen belgischen Meisterschaft durch einen Treffer von Louis Ngwat-Mahop in der fünften Minute ein absoluter Traumstart. In der 76. Minute erzielten die Gastgeber durch Kalifa Coulibaly den Ausgleich.