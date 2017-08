Fußball: Altach erreichte mit 3:1 gegen Gent Europa- League- Play- off

Schlagzeilen 03.08.2017, 22:24

Fußball-Bundesligist SCR Altach steht wie bei der Europacup-Premiere 2015 im Play-off um den Einzug in die Europa League. Die Vorarlberger besiegten den belgischen Ligadritten der vergangenen Saison, KAA Gent, am Donnerstag im Drittrunden-Rückspiel in Innsbruck mit 3:1 (1:1). Im Hinspiel in Belgien hatte Altach ein 1:1 erreicht.