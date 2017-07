Fünf Tote bei Raketeneinschlag auf Strand in Tripolis

Bei einem Raketenangriff auf einen Strand in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Das Geschoß sei am Dienstag in der Nähe des Flughafens Mitiga eingeschlagen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Unter den Opfern sei mindestens ein Kind. Etwa 25 weitere Menschen seien verletzt worden.