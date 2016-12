Fünf Tote bei Flugzeugabsturz in Kolumbien

Bei einem Flugzeugabsturz in Kolumbien sind fünf Menschen getötet worden. Eine weitere Person wurde bei dem Unglück im Department Vichada im Osten des Landes an der Grenze zu Venezuela verletzt, wie die Luftfahrtbehörde am Dienstag mitteilte.