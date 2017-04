Französische Präsidentenwahl beginnt in Überseegebieten

Auch Französisch- Guyana in Südamerika, die französischen Karibikinseln sowie Französisch- Polynesien im Pazifik wählen bereits am Samstag. Außerdem können Auslandsfranzosen auf dem amerikanischen Kontinent in den Botschaften und Konsulaten ihre Stimme abgeben.

Der Großteil der 47 Millionen französischen Wahlberechtigten kann dann am Sonntag abstimmen. In Umfragen für den ersten Wahlgang lag der pro- europäische Ex- Wirtschaftsminister Emmanuel Macron zuletzt leicht vorn, gefolgt von der Rechtspopulistin Marine Le Pen. Aber auch der Konservative Francois Fillon und der Linksaußen- Kandidat Jean- Luc Melenchon können sich noch Hoffnungen machen, sich für die entscheidende Stichwahl am 7. Mai zu qualifizieren. Der Wahlkampf- Endspurt wurde von einem Anschlag auf Polizisten in Paris am Donnerstagabend überschattet.