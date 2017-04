Filmfestival Crossing Europe startet in Linz

Schlagzeilen 25.04.2017, 01:30

In Linz wird am Dienstag die 14. Ausgabe des Filmfestivals Crossing Europe eröffnet. 160 europäische Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus 43 Ländern stehen am Programm, darunter zahlreiche Premieren. Die Veranstaltung versteht sich als "virtuelles Interrail-Ticket", das die aktuellen Befindlichkeiten des Kontinents abbilden will.