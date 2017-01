Fährverkehr in der Ägäis wegen Sturm weitgehend eingestellt

Die ersten Ausläufer des Sturmtiefs "Axel" haben den Süden der Balkanhalbinsel und Griechenland erreicht und den Fährverkehr dort teils lahmgelegt. Die meisten Fährverbindungen in der Ägäis wurden am Donnerstagabend eingestellt, wie das Staatsradio (ERT) am Freitag berichtete. Im Norden Griechenlands herrschten in der Früh Temperaturen um die fünf Grad Minus.