Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon

Schlagzeilen 25.07.2017, 23:12

Der Eurovision Song Contest 2018 findet in Lissabon statt. Das gaben am Dienstag die portugiesische Rundfunkanstalt RTP (Radio e Televisao de Portugal) als Ausrichterin und die veranstaltende EBU (European Broadcasting Union) bekannt. Das Finale geht demnach am 12. Mai über die Bühne - und zwar in der Halle "Meo Arena" am Tejo-Fluss im Stadtviertel Parque das Nacoes.