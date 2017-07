Europäischer Trauerakt für deutschen Altkanzler Kohl

Europa nimmt am heutigen Samstag Abschied vom deutschen Altkanzler Helmut Kohl. Im EU-Parlament in Straßburg wird der Verstorbene ab 11.00 Uhr mit einem Europäischen Trauerakt geehrt, einem Novum in der Geschichte der EU. Dabei wollen unter anderem der frühere US-Präsident Bill Clinton und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel Reden halten.