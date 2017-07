Eurofighter- U- Ausschuss schließt seine Pforten

Schlagzeilen 12.07.2017, 03:00

Der Eurofighter-Untersuchungsausschuss schließt am Mittwoch seine Zeugenbefragungen ab. Als Vorletzter kommt Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP), der am Vormittag zu den Gegengeschäften befragt wird. Den Abschluss macht am Nachmittag Anton Schantl, Vorstand bei Magna Steyr-Fahrzeugtechnik. Der Magna-Konzern ist mit 323 Mio. Euro unter den größten Gegengeschäftspartnern.