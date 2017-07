EU und Russland wollen wieder mehr miteinander reden

Als Beispiele nannte sie unter anderem den Konflikt in Syrien, die nordkoreanischen Raketentests sowie die Lage in Libyen und im Nahen Osten. Es sei klar, dass man nicht zu allem die gleiche Meinung habe, betonte Mogherini. Der gemeinsame Dialog sei aber wichtig.

Lawrow sagte, er habe den Eindruck, dass die Situation allmählich besser werde. Man stimme überein, dass die EU und Russland Nachbar seien und dass alle Probleme gemeinsam gelöst werden müssten.

Bereits am Samstag hatten sich EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker und Kremlchef Wladimir Putin am Rande des G- 20- Gipfels in Hamburg zu einem persönlichen Gespräch getroffen.