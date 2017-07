EU- Innenminister beraten über Flüchtlinge in Italien

Schlagzeilen 06.07.2017, 01:00

Die EU-Innenminister diskutieren am Donnerstag in der estnischen Hauptstadt Tallinn über italienische Forderungen nach mehr Unterstützung in der Flüchtlingskrise. Italien ist mittlerweile zum Hauptankunftsland für Bootsflüchtlinge in Europa geworden. Österreich wird durch Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) vertreten.