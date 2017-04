In der Sitzung werden auch zwei weitere Positionen neu besetzt: Stephan Pernkopf (ÖVP), Landesrat für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, rückt zum Landesvize auf. Ludwig Schleritzko (ÖVP) übernimmt als neues Regierungsmitglied das Finanzressort.

Mikl- Leitner wird die erst dritte Landeshauptfrau in Österreich. Ihre beiden Vorgängerinnen sind Waltraud Klasnic (ÖVP) in der Steiermark und Gabi Burgstaller (SPÖ) in Salzburg.