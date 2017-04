Erneuter Raketentest Nordkoreas offenbar misslungen

Aus US- Militärkreisen hieß es dazu, die Rakete haben "das nordkoreanische Territorium nicht verlassen". Es habe sich möglicherweise um eine Mittelstreckenrakete gehandelt. Mit dem sich zuspitzenden Streit über das umstrittene Atom- und Raketenprogramm Pjöngjangs hatte sich erst am Freitag der UNO- Sicherheitsrat beschäftigt. Dabei erhöhten die USA den Druck auf Nordkoreas Verbündeten China, eine Abkehr Pjöngjangs von diesem Programm zu erzwingen.

US- Außenminister Rex Tillerson warb für schärfere Sanktionen gegen das kommunistische Land. US- Präsident Donald Trump kündigte bereits ein härteres Vorgehen gegen Nordkorea an und schloss auch einen Angriff nicht aus.

Tillerson forderte eine neue Strategie, um Nordkorea dazu zu bringen, sein Nuklearprogramm aufzugeben. Alle UNO- Mitgliedsstaaten müssten "ab sofort" bereits bestehende Sanktionen gegen Nordkorea besser umsetzen, das Land darüber hinaus weiter "finanziell isolieren" und alle diplomatischen Beziehungen "aussetzen oder herunterstufen". Wer sich nicht daran halte, dem drohten die USA ebenfalls mit Sanktionen. Tillerson betonte, dass er eine diplomatische Lösung vorziehe, aber "alle Optionen" auf dem Tisch bleiben müssten.

Nach den Worten von US- Präsident Trump hat Nordkorea mit seinem erneuten Raketentest "die Wünsche Chinas missachtet". Das twitterte Trump in der Nacht auf Samstag kurz nach Bekanntwerden des jüngsten Raketentests in Nordkorea. "Nordkorea hat die Wünsche Chinas und seines angesehenen Präsidenten (Xi Jingping, Anm.) missachtet, als es - obwohl erfolglos - heute eine neue Rakete startete. Schlecht!", twitterte Trump.

UNO- Generalsekretär António Guterres hatte das Verhalten Nordkoreas zuvor "auf das Schärfste" verurteilt. Er sei sehr besorgt über das Risiko einer militärischen Eskalation des Streits - "auch durch Fehlkalkulation oder Missverständnis".

Nordkorea hat seit 2006 fünf Atomwaffentests vorgenommen, davon zwei im vergangenen Jahr. Zugleich arbeitet die Führung in Pjöngjang an der Entwicklung von Langstreckenraketen.

Die USA befürchten, dass Nordkorea bei seinem Atom- und Raketenprogramm größere Fortschritte gemacht hat als bisher angenommen, und nordkoreanische Atomraketen eines Tages amerikanisches Festland erreichen könnten. Pjöngjang unterstellt den USA regelmäßig, durch die gemeinsamen Militärmanöver mit Südkorea einen Angriff vorzubereiten, was beide Länder aber bestreiten.