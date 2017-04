Erdogan: Keine Lösung für Syrien mit Assad an der Macht

Schlagzeilen 26.04.2017, 06:08

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat erneut die Entmachtung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad gefordert. "Solange Assad an der Macht bleibt, kann es keine Lösung für Syrien geben", sagte Erdogan am Dienstag in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Er greife sein Volk mit Panzern, Fassbomben, Chemiewaffen und Kampfjets an.