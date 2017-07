Das kommunistische Regime in Nordkorea treibt derzeit vehement ein Atom- und Raketentestprogramm voran. Erst in der Vorwoche soll das Land eine Interkontinentalrakete gestartet haben, die fast 1000 Kilometer weit in Richtung Japan flog. Pjöngjang verfügt eigenen Angaben zufolge über nukleare Sprengsätze, es ist aber unklar, ob diese auch auf den getesteten Raketen eingesetzt werden können.

12.07.2017, 22:51 AG