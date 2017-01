Eisenbahnstrecke zwischen Äthiopien und Dschibuti eröffnet

Eine Eisenbahnstrecke zwischen den ostafrikanischen Ländern Äthiopien und Dschibuti soll künftig den Handel am Horn von Afrika fördern. Mit Hilfe aus China wurde am Dienstag der letzte Abschnitt einer insgesamt 752 Kilometer langen Strecke eingeweiht, die Handelshäfen in Dschibuti mit der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba verbindet.