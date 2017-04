Drei Tote durch Schüsse in Kalifornien - Festnahme

Drei Menschen in Fresno im US-Staat Kalifornien sind am Dienstag durch Schüsse getötet worden. Ein 39-jähriger Tatverdächtiger sei festgenommen worden, gab die Polizei bekannt. Der Mann habe bei seiner Festnahme "Allahu akbar", arabisch für "Gott ist groß", gerufen, sagten die Ermittler laut der Zeitung "Fresno Bee". Er habe in sozialen Netzwerken seinen Hass auf Weiße ausgedrückt, hieß es.