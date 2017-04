Drei Bekannte des Paris- Attentäters wieder auf freiem Fuß

Die drei Bekannten aus dem Umfeld des Attentäters waren in der Nacht auf Freitag festgenommen worden, weil sie sich in von der Polizei durchsuchten Wohnungen befanden. Die Ermittler sind noch dabei, die Herkunft der Waffen des Attentäters zu klären. Er hatte mit einer Kalaschnikow das Feuer auf einen Polizeiwagen auf den Champs- Elysees eröffnet. Er tötete einen Beamten und verletzte zwei weitere, einen davon schwer. Eine Deutsche wurde am Fuß verletzt. Im Auto des Mannes fanden die Ermittler zudem eine Pumpgun und zwei große Messer sowie Munition.

Für den getöteten Polizisten soll es am Dienstag eine nationale Gedenkfeier geben, wie am Samstag aus dem Elysee- Palast verlautete. Präsident Francois Hollande werde die Zeremonie in der Polizeipräfektur von Paris am Vormittag leiten.