Deutscher Wanderer in der Silvretta tot geborgen

Ein seit Anfang Juli in der Silvretta vermisster Wanderer aus Deutschland ist am Mittwoch tot geborgen worden. Der verunglückte 57-Jährige war gegen 12.00 Uhr von Kletterern in der Südostwand des Hochmaderer gesichtet worden, berichtete die Polizei Vorarlberg. Der Wanderer dürfte ca. 120 Höhenmeter unterhalb des Hochmaderers abgestürzt sein.