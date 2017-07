Deutsche Marine rettete 919 Migranten aus Mittelmeer- Seenot

Schlagzeilen 13.07.2017, 22:40

Das Versorgungsschiff "Rhein" der deutschen Bundesmarine hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums im Mittelmeer an einem Tag 919 Migranten aus Seenot gerettet. Das Schiff sei im Rahmen des EU-Rettungseinsatzes Sophia schon am Dienstag von der Einsatzstelle in das Seegebiet etwa 50 Kilometer vor der Küste Libyens beordert worden.