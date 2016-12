De Maiziere für mehr Anstrengungen bei der Integration

Dafür seien neben Bund, Ländern und Kommunen auch Kirchen, Vereine und Schulen gefordert. "Dieser Prozess wird viele Jahre dauern", sagte de Maiziere, und es werde auch Rückschläge geben. Er sei aber überzeugt, dass diese Aufgabe gelinge. Integrationskurse leisteten dabei einen wichtigen Beitrag.

Den Angriff in Berlin, bei dem sieben Jugendliche und junge Männer in der Nacht auf den Christtag die Kleidung eines schlafenden Obdachlosen in Brand gesetzt haben sollen, nannte de Maiziere einen "abscheulichen Vorfall", der konsequent geahndet werden müsse. Die Tatsache, dass zu den Verdächtigen auch syrische Flüchtlinge gehörten, ändere aber nichts daran, dass die große Anzahl der Schutzsuchenden "vor Gewalt und Terror geflohen ist und beides eindeutig ablehnen", sagte der deutsche Innenminister.

Der Obdachlose war unverletzt geblieben, weil rasch Passanten einschritten, um die Flammen zu löschen. Die Polizei fahndete später öffentlich nach den Verdächtigen, mittlerweile sitzen sie in Untersuchungshaft.