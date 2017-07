China feiert 90. Armeegeburtstag mit großer Militärparade

Schlagzeilen 30.07.2017, 06:57

Zum 90. Geburtstag der Volksbefreiungsarmee hat in China eine große Militärparade begonnen. Unter den Augen von Chinas Präsidenten Xi Jinping startete die Waffenschau am Sonntag (Ortszeit) auf der Zhurihe Trainings-Basis 400 Kilometer nordwestlich von Peking. Der Staatssender CCTV zeigte Livebilder des Präsidenten in Kampfuniform als er an Tausenden Soldaten, Panzern und Militärgerät vorbeifuhr.