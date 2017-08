Chavez' Rückkehr: Sozialisten "übernahmen" Parlament

Schlagzeilen 05.08.2017, 03:07

Trotz scharfer Kritik haben die Sozialisten in Venezuela das von der Opposition dominierte Parlament symbolisch übernommen. "Mit heroischem Mut, in den Händen des Volkes, wird die Verfassungsgebende Versammlung den Frieden zurückbringen", sagte Staatschef Nicolas Maduro in Caracas.