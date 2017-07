"Casablanca" - Poster für über 407.000 Euro versteigert

Ein etwa 70 Jahre altes Poster zum Filmklassiker "Casablanca" ist am Wochenende in Dallas (Texas) für 478.000 Dollar (407.537 Euro) versteigert worden. Das teilte das Auktionshaus Heritage Auctions am späten Sonntag mit.