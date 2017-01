Carrie Fisher und Debbie Reynolds in Los Angeles beigesetzt

Fisher, die in der "Star Wars"- Saga als Prinzessin Leia berühmt wurde, war am 27. Dezember im Alter von 60 Jahren gestorben, nachdem sie wenige Tage zuvor während eines Flugs von London nach Los Angeles einen Herzinfarkt erlitten hatte. Nur einen Tag nach ihr starb ihre Mutter, die Schauspielerin Debbie Reynolds ("Goldgräber- Molly", "Singin' in the Rain") mit 84 Jahren.

Dem Begräbnis war am Donnerstag eine Trauerfeier in Fishers Haus vorausgegangen. Den Promi- Portalen "People" und "Entertainment Tonight" zufolge hatten Stars wie Meryl Streep, Gwyneth Paltrow und Meg Ryan an der Zeremonie teilgenommen.