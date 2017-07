Den künstlerischen Auftakt der Festspiele markiert am Mittwochabend die Premiere von "Carmen". Bis Festivalende wird die Oper 28 Mal zu sehen sein. "Moses in Ägypten" (Premiere: Donnerstag) kommt drei Mal zur Aufführung. Beide Produktionen sind bereits ausverkauft. Nach vier Jahren Pause kehrt mit "The Situation" auch das Theater wieder zu den Bregenzer Festspielen zurück.

19.07.2017, 02:30 AG