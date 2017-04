Bundespräsident Van der Bellen besucht die Slowakei

Schlagzeilen 26.04.2017, 03:30

Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist am Mittwoch in die Slowakei. Er trifft in Bratislava seinen Amtskollegen Andrej Kiska sowie Ministerpräsident Robert Fico. Begleitet wird Van der Bellen von Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) und Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl. Aktuelle europapolitische Fragen stehen im Vordergrund des Besuchs.