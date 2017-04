Bundeskanzler Kern schließt Nahost- Reise ab

Dort werden arabische und jüdische Kinder gemeinsam unterrichtet. Die "Jerusalem Foundation" war vom Jerusalemer Ex- Bürgermeister Teddy Kollek (1911- 2007) gegründet worden, um "Brücken des guten Willens, der Toleranz und des sozialen Ausgleichs" zu bauen. Kollek war in Ungarn geboren worden und in Wien ausgewachsen, ehe er 1935 in das heutige Israel emigrierte.

Kern war im Zuge seines Besuchs auch mit Israels Präsident Reuven Rivlin und in Ramallah mit dem palästinensischen Regierungschef Rami Hamdallah zusammengekommen. Zudem hatte er unter anderem die Holocaust- Gedenkstätte Yad Vashem besucht.