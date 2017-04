Bundeskanzler Kern beginnt Besuch in Israel und Palästina

Im Laufe seiner bis Dienstag dauernden Reise wird Kern auch mit Regierungschef Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Avigdor Lieberman (jeweils am Dienstag) zusammenkommen. Zudem ist ein Treffen mit Holocaust- Überlebenden sowie ein Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem vorgesehen. Außerdem will sich der Bundeskanzler über Start- up- Unternehmen in Israel und eine Schule für eine gemeinsame jüdisch- arabische Erziehung informieren. Die Reise war an sich für Ende Jänner/Anfang Februar geplant gewesen, wurde aber wegen der damaligen Verhandlungen der SPÖ- ÖVP- Koalition verschoben worden.

23.04.2017, 02:00 AG