Brücke in Schweden zusammengekracht: 16 Verletzte

13.07.2017, 22:08

Beim Zusammensturz einer zurzeit in Renovierung befindlichen Brücke in Schweden sind am Donnerstag 16 Menschen verletzt worden. Dabei handelte es sich vor allem um Arbeiter auf dem Brückengerüst in der mittelschwedischen Stadt Ludvika, etwa 200 Kilometer nordwestlich von Stockholm.